تخصص طائرتين اضافيتين لنقل المشجعين إلى مصر

إجتمعت الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، لمناقشة ترشيد النفقات العمومية وتحضيرات تنقل المناصرين لتشجيع المنتخب الوطني في مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم.

حيث عرض وزير الشباب والرياضة، عرضا بخصوص مدى تنفيذ القرارات المتخذة لنقل مناصرينا لمؤازرة المنتخب الوطني.

اين تم تثمين إقامة جسر جوي لفائدة مواطنينا وتخصيص 28 طائرة لهم، تم تعزيزها بطائرتين إضافيتين ليصل العدد الإجمالي إلى 30 طائرة تقل أكثر من 5.000 مناصر، كما تم التنويه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي بتخصيص 9 طائرات في إطار هذه العملية التي مست جل مناطق الوطن.