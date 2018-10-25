تخصيص أزيد من 3 مليار دينار لأشغال التهيئة الخارجية والتحسين الحضري ببسكرة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الخميس،عن تخصيص غلافا ماليا بقيمة 3.360 مليار دينار، لولاية بسكرة.

وذلك من أجل استكمال أشغال التهيئة الخارجية (الربط بمختلف الشبكات) وكذا لإنجاز أشغال التحسين الحضري عبر عديد المواقع السكنية.

وأوضح طمار،خلال زيارة قادته لولاية بسكرة،رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية ،أن 2 مليار دج من المبلغ الممنوح سيخصص للتهيئة الخارجية لمختلف التحصيصات بهذه الولاية.

إضافة إلى مبلغ 1 مليار دج، لاستكمال أشغال مختلف الشبكات بالقطب الحضري المندمج محمد عصامي و مواقع سكنية أخرى هي حاليا في طور الإنجاز.

كما سيوجه غلافا ماليا يقدر بـ340 مليون دينار ،لتمويل ورشات التهيئة الخارجية لمواقع مجمعات سكنات ريفية و 300 مليون دينار لأجل التهيئة الحضرية لعديد المواقع.

و أعلن طمار، عن مشروع لإنجاز 29 منشأة تربوية استفادت منها بسكرة،مؤكدا أن هذه المؤسسات التربوية ستدخل حيز الخدمة بحلول الدخول المدرسي2018-2019.

كما أشار الوزير،إلى طلب زيادة الإعانة المالية الموجهة للبناء الريفي المقدرة حاليا بـ700 ألف دينار أنه في “مرحلة الدراسة”.

كما أكد الوزير أن الـ1191 طلبا على السكن ضمن صيغة البيع بالإيجار المعبر عنه عبر ولاية بسكرة سيتم تلبيته ضمن برنامج السكن الذي سيخصص لهذه الولاية في غضون سنة 2019.

وأوضح في هذا السياق بأن المصالح المحلية ببسكرة تلقت تعليمات للشروع من الآن في تحديد الأراضي التي ستحتضن هذه السكنات.