أعلنت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، عن تخصيص 1500 مشروع مكيف لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت كريكو في تصريح لــ “النهار”، أن وكالة تسيير القرض المصغر ستتكفل بمرافقة وتكوين وتدعيم أصحاب المشاريع، مشيرة إلى أن التسجيل للاستفادة من المشاريع سيكون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الإطار.

وأضافت الوزيرة، أن المشاريع المكيّفة ستكون متناسبة مع قدرات هذه الفئة الجسدية والذهنية.

وعبرت كريكو عن قناعتها التامةبالقدرات الإبداعية والمؤهلات الفكرية وقدرة هذه الفئة على رفع التحدي لبناء الصرح المؤسساتي والاقتصادي.