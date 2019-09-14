تخصيص 3 آلاف محل تجاري للشباب وتسهيلات جديدة لترقية مجال الشركات الناشئة

أعلن الوزير الأول نور الدين بدوي عن عدة إجراءات لمرافقة الشباب أصحاب الشركات الناشئة، على رأسها تخصيص أكثر من 3 آلاف محل تجارة في الأحياء السكنية لفائدة الشباب.

وتقرر انشاء 3 مناطق تكنولوجيا لفائدة الشباب أصحاب الشركات الناشئة، إنشاء صندوق وطني لدعم الشركات الناشئة، ودراسة انضمام الجزائر لسمارت افريكا واحتضان الحدث في 2020.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير ديوان الوزير الأول عبد الحكيم شاطر لدى افتتاح ملتقى الشركات الناشئة algeria innov قال ان هدف الحكومة حاليا هو بعث المشاريع والحلول الذكية لفاىدة الشركات الناشئة.

وهو ما يتأتى عبر وضع الوكالة الوطنية للرقمنة حيز الخدمة قبل نهاية السنة وهي التي تم اعداد اطارها القانوني بالتنسيق مع الشباب المستثمرين.

كما تم إنشاء محافظة للطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية والتي ستنصب قبل نهاية الشهر. بالإضافة لتسهيل تسجيل الشركات الناشئة في السجل التجاري.