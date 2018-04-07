تخفيض مدّة “الكونترول تيكنيك”ّ للسيارات إلى 20 دقيقة

تمّ تخفيض مدّة المعاينة من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارة إلى حدّ أدنى قدره 20 دقيقة.

بعد أن كانت مدّة المراقبة تستغرق 40 دقيقة.

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات “اينكتا” في بيان لها اليوم السبت، أن وكالات المراقبة التقنية للسيارات ستقوم بتعزيز فرق المعاينة.

و كذا تمديد ساعات عمل موظفيها.

و ذلك بهدف استيعاب الطلب الظرفي و التسوية النهائية لوضعية المراقبة التقنية للمركبات.

و تهدف هذه التدابير إلى تسهيل المهمة للسائقين للقيام بهذا الإجراء القانوني في ظروف جيدة.

حيث حدّدت مدّة معاينة كلّ سيارة حدّدت بحد أدنى قدره 20 دقيقة.

أما بخصوص المخالفين للمراقبة التقنية الإجبارية للمركبات فيتعرضون ليس فقط لدفع غرامة تتراوح ما بين 20 ألف إلى 50 ألف دج.

بل أيضا الى حكم بالسجن .

لمدة تتراوح ما بين الشهرين الى ستة اشهر.