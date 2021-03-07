تخفيف صلاة التراويح والنساء ممنوعون من أدائها

قال مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، محند مشنان، إن مصالحه حضرت برتوكول صحي لأجل إقامة صلاة التراويح خلال رمضان.

وأشار، منسق اللجنة العلمية للفتوى، مشنان، في تصريح للنهار، إلى أن البرتوكول يتضمن تخفيـف في التراويح، لهذه السنة، حيث ستكون بقراءة حزب واحد.

وحسب ما جاء في البروتوكول الصحي، المقترح فإن الصلاة ستقتصر على الرجال فقط دون النساء والأطفال.

وأضاف مشنان، أن البرتوكول الخاص بشهر رمضان، سيطبق في كل ولايات ربوع الوطن.

وأوضح المتحدث، أن البروتوكول الخاص بصلاة “التراويح” في شهر رمضان تم بالتنسيق مع اللجنة العلمية.