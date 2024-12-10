تدريب مدفوع الأجر وتأشيرة شنغن مجانية.. سويسرا تفتح أبوابها للطلاب الدوليين

تفتح سويسرا أبوابها للطلاب الدوليين، وذلك بفضل برنامج التدريب على أبحاث التميز في EPFL (ERIP) 2025.

وتنظم هذا البرنامج المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان EPFL. حيث يستهدف الطلاب المسجلين في درجتي البكالوريوس والماجستير. الذين يرغبون في تحسين دوراتهم والتطور في بيئة أكاديمية وعلمية مرموقة.

ويستهدف برنامج EPFL Excellence Research Internship الطلاب الدوليين الذين يرغبون في الاستفادة من تدريب مدفوع الأجر. لمدة ثلاثة أشهر في سويسرا، والعمل في أحد المجالات المقدمة، وهي: الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة.

وسيستفيد الفائزون في هذا البرنامج من مجموعة من المزايا طوال فترة إقامتهم في أوروبا. وعلى وجه الخصوص، راتب شهري قدره 1790 دولارًا، وتأشيرة شنغن مجانية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج إعفاءً من رسوم التسجيل بالجامعة، وخصومات على الوجبات والأنشطة. بالإضافة إلى الوصول المجاني إلى البنى التحتية الرياضية لجامعة EPFL. المعترف بها كواحدة من أعرق الجامعات في أوروبا.

ولكي تكون أحد الفائزين وتستفيد من إقامة لمدة ثلاثة أشهر في سويسرا، يجب عليك تقديم طلبك. قبل الموعد النهائي المحدد في 30 نوفمبر 2024. يجب أن يكون ملف الطلب (السيرة الذاتية للمرشح، خطاب التقديم، نسخة ممسوحة ضوئيًا من جواز السفر). يتم إرسالها في الوقت المحدد.

بالإضافة إلى ملف الطلب الكامل، يجب على هؤلاء الطلاب استيفاء معايير الأهلية التالية:

اتمام سنتين على الأقل من الدراسات الجامعية.

التسجيل بدوام كامل في مؤسساتهم طوال مدة التدريب.

أن تكون موصى بها من قبل مكتب التبادل الدولي بالجامعة.

هذه فرصة لا ينبغي تفويتها، خاصة للأشخاص الذين يرغبون في تحسين دوراتهم بتجربة فريدة من نوعها.