أكد وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، سيد علي زروقي. يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع يعمل بصفة دؤوبة على تطوير وترقية. خدمات مؤسسة بريد الجزائر.مشيرا إلى تدعيم مكاتب البريد ب 600 موزع آلي جديد للأوراق النقدية سيتم تنصيبها “في الأيام القليلة المقبلة”، مشيرا إلى أنها ستتبع بحصة أخرى خلال السنة الجارية.

وأوضح الوزير خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية. أن الاستراتيجية المنتهجة لعصرنة بريد الجزائر تقوم أساسا. على تكثيف الشبكة البريدية وتوسيع حظيرة المكاتب البريدية التابثة والمتنقلة ورفع من قدرات الموارد البشرية لتقديم خدمات عالية الجودة. وكذا تطوير خدمة الدفع الالكتروني.