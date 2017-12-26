تدمير 10 “كازمات” للإرهاب بباتنة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين بباتنة، عشرة مخابئ للإرهابيين تحوي ألبسة ومواد غذائية.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار، أربعة تجار مخدرات وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و 103 كيلوغرام “كيف”.

في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار ثلاثة مهربين.

وضبطت شاحنتين و4 أطنان من المواد الغذائية و5000 لتر من زيت المائدة و2000 لتر من الوقود و3.6 أطنان من الفحم.

و أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي، مهربا وحجزوا 20 قنطارا من التبغ.

كما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار.