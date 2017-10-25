تدمير 11 “كازمة” للإرهابيين بباتنة وجيجل

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تدمير 11 “كازمة” للإرهابيين بباتنة وجيجل
بقلم فهيمة/ق

استمرارا للعمليات النوعية والمتواصلة، كشفت ودمرت عناصر من الجيش الوطني الشعبي، 11 مخبأ للإرهابيين، بداخلها قنبلة تقليدية الصنع بباتنة وجيجل.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان نشر الأربعاء، أنه تم الكشف عن معدات تفجير وكميات معتبرة من المواد الغذائية، فضلا عن أفرشة وألبسة.
كما أوقفت عناصر من الدرك الوطني والجمارك، 5 تجار مخدرات وضبط 88.5 كلغ من الكيف.
إضافة إلى 574 قرسا مهلوسا و4 سيارات سياحية في كل من الأغواط وتيارت وتلمسان.
وفي تمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش 7 مهربين وحجزت أكثر من 6 قناطر من المواد الغذائية.
و860 لترا من زيت المائدة و540 لترا من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب.
بالإضافة إلى ضبط 4677 وحدة من مختلف المشروبات و3500 علبة من السجائر بكل من الأغواط وبسكرة.
وبالتزامن أحبط عناصر الدرك الوطني بوهران، محاولات هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا.
فيما تم إيقاف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، غليزان وأدرار وورقلة.

طالع أيضا:

تعليق إضراب عمال الصيانة في المطار الجزائر .. !!

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital