تدمير 11 “كازمة” للإرهابيين بباتنة وجيجل

استمرارا للعمليات النوعية والمتواصلة، كشفت ودمرت عناصر من الجيش الوطني الشعبي، 11 مخبأ للإرهابيين، بداخلها قنبلة تقليدية الصنع بباتنة وجيجل.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان نشر الأربعاء، أنه تم الكشف عن معدات تفجير وكميات معتبرة من المواد الغذائية، فضلا عن أفرشة وألبسة.

كما أوقفت عناصر من الدرك الوطني والجمارك، 5 تجار مخدرات وضبط 88.5 كلغ من الكيف.

إضافة إلى 574 قرسا مهلوسا و4 سيارات سياحية في كل من الأغواط وتيارت وتلمسان.

وفي تمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش 7 مهربين وحجزت أكثر من 6 قناطر من المواد الغذائية.

و860 لترا من زيت المائدة و540 لترا من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب.

بالإضافة إلى ضبط 4677 وحدة من مختلف المشروبات و3500 علبة من السجائر بكل من الأغواط وبسكرة.

وبالتزامن أحبط عناصر الدرك الوطني بوهران، محاولات هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا.

فيما تم إيقاف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، غليزان وأدرار وورقلة.