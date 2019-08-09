تذاكر السفر في إفريقيا الأكثر غلاءا في العالم

المجتمع
  • -
  • 0
تذاكر السفر في إفريقيا الأكثر غلاءا في العالم
بقلم النهار أونلاين

 كشف تقرير لإتحاد شركات الطيران الإفريقية أن تذاكر السفر في إفريقيا باهظة الثمن أكثر من أوروبا أوالولايات المتحدة وثلاثة أضعاف من الهند.

وحسب ذات التقرير فإن المواطن من الطبقة الوسطى في أفريقيا لا يمكنه السفر إلا 1.1 مرة في السنة على خلاف نظيرة من القارات الاخرى.

حيث يسافر نظيرة من أمريكا اللاتينية  5.4 في السنة، بينما يسافر 6 مرات في السنة من قارة آسيا والمحيط الهادئ.

في حين نجد المواطن من الشرق الاوسط يسافر 11 مرة في السنة ،على غرار الاوروبي الذي يسافر 26.4 في السنة و33 مرة من أمريكا الشمالية.

وأضاف التقرير ان شركات الطيران الأفريقية تواجه عددًا من الصعوبات، كالرسوم المرتفعة والضرائب والرسوم إضافة إلى تكاليف التمويل.

زد على ذلك  فاتورة التأمين غالية جدا لشراء طائراتها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=686778

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com