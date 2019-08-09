تذاكر السفر في إفريقيا الأكثر غلاءا في العالم

كشف تقرير لإتحاد شركات الطيران الإفريقية أن تذاكر السفر في إفريقيا باهظة الثمن أكثر من أوروبا أوالولايات المتحدة وثلاثة أضعاف من الهند.

وحسب ذات التقرير فإن المواطن من الطبقة الوسطى في أفريقيا لا يمكنه السفر إلا 1.1 مرة في السنة على خلاف نظيرة من القارات الاخرى.

حيث يسافر نظيرة من أمريكا اللاتينية 5.4 في السنة، بينما يسافر 6 مرات في السنة من قارة آسيا والمحيط الهادئ.

في حين نجد المواطن من الشرق الاوسط يسافر 11 مرة في السنة ،على غرار الاوروبي الذي يسافر 26.4 في السنة و33 مرة من أمريكا الشمالية.

وأضاف التقرير ان شركات الطيران الأفريقية تواجه عددًا من الصعوبات، كالرسوم المرتفعة والضرائب والرسوم إضافة إلى تكاليف التمويل.

زد على ذلك فاتورة التأمين غالية جدا لشراء طائراتها.