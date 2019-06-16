تذبذب تدفق الأنترنت والسبب الباكالوريا

تشهد الجزائر اليوم الأحد عبر كافة التراب الوطني، تذبذبا في تدفق الأنترنت لمنع حالات الغش في إمتحانات شهادة البكالوريا

وتعرف وسائط التواصل الإجتماعي واليوتيوب إنقطاع كلي في البلاد بتقنية الجيل الثالث والرابع، قبل إنطلاق الإمتحانات بحوالي ساعتين

وأثار حجب مواقع التواصل الإجتماعي، موجة غضب بين الجزائريين الذين إضطروا إمتعضوا من هذا القرار الذي يعد تضييقا عليهم

في حين يرى البعض الأخر أنه يجب على متعاملي الهواتف النقالة وإتصالات الجزائر تعويض زبائنهم عن هذا التذبذب

للإشارة تميز إمتحان البكالوريا لدورة 2016 بتسرب للمواضيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي تم تسجيلها قبل بداية الإختبارات.

أما إمتحان البكالوريا لدورة 2017 فتميز بنشر للمواضيع بعد 15 دقيقة من بداية بعض الإختبارات.