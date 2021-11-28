تذبذب في رحلات القطار وتوقف أخرى بالعاصمة وضواحيها
أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن تذبذب في رحلاتها وتوقف أخرى بالعاصمة وضواحيها.
وحسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن سبب هذا التذبذب يعود الى انقطاع التزود بالطاقة الكهربائية.
وكشف ذات البيان عن توقف رحلات القطار من زرالدة نحو العاصمة، حيث ستتوقف هذه الأخيرة عند محطة بير توتة.
أما بالنسبة لباقي قطارات الضاحية الغربية نحو البليدة والعفرون، فهي تسير بشكل عادي.
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف رحلات القطار على خط “محطة آغا بالعاصمة– المطار الدولي هواري بومدين”.
وحسب بيان للشركة، سيكون موعد إنطلاق هذه الرحلات، ابتداء من يوم الإثنين 04 أكتوبر 2021.
مشيرة إلى إن هذا الخط سيعرف توقف في محطتي الحراش وباب الزوار (الجامعة) ذهابا وإيابا.
كما يتضمن برنامج الرحلات، رحلة كل ساعة “ذهاب وإياب” بشكل يومي 7 أيام / 7 أيام، ابتداء من الساعة السادسة صباحا وإلى غاية السابعة وخمس دقائق مساء.
وأشار البيان، إلى إن هذا البرنامج قابل للتعديل حسب طلبات الزبائن.
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