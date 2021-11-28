تذبذب في رحلات القطار وتوقف أخرى بالعاصمة وضواحيها

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن تذبذب في رحلاتها وتوقف أخرى بالعاصمة وضواحيها.

وحسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن سبب هذا التذبذب يعود الى انقطاع التزود بالطاقة الكهربائية.

وكشف ذات البيان عن توقف رحلات القطار من زرالدة نحو العاصمة، حيث ستتوقف هذه الأخيرة عند محطة بير توتة.

أما بالنسبة لباقي قطارات الضاحية الغربية نحو البليدة والعفرون، فهي تسير بشكل عادي.

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