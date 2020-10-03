تراجع إصابات كورونا بالجزائر.. 148 إصابة خلال 24 ساعة
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نصب وزير الموارد المائية براقي أرزقي يوم الخميس املاضي فريق توجيه وتأطير مكلف باجراء تحقيق اجتماعي على المستوى الوطني بهدف تقييم الخدمة العمومية للمياه في…
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تمت محاصرة واخماد جميع بؤر الحرائق التي نشبت أمس الجمعة على مستوى غابات سلسلة الاطلس البليدي.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن المكلف بالإعلام بمديرية الحماية…
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لقي شخص أربعيني من العمر حتفه إثر سقوطه في بئر، فيما نجا شقيقه من موت محقق.
وحسب الخبر الوارد في اذاعة سطيف، اليوم السبت، ينحدر الشخص…
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