ظلت أسعار النفط الأمريكي قرب أعلى مستوى لها منذ عامين اليوم الإثنين.

نتيجة استمرار إغلاق خط أنابيب “كيستون” النفطي الذي يربط بين كندا والولايات المتحدة .

في حين أدت أيضا توقعات بتمديد اتفاق تخفيض الإمدادات الذي تتزعمه “أوبك” إلى تعزيز الأسواق.

وبلغت أسعار تعاقدات نفط غرب تكساس58.91 دولار للبرميل، متراجعة أربعة سنتات عن آخر سعر لها عند الإغلاق.

ولكنها مع ذلك ظلت قرب أعلى مستوى وصلت إليه منذ عامين يوم الجمعة وهو 59.05 دولار.

وبلغت أسعار تعاقدات خام برنت 63.84 دولار للبرميل دون تغيير بشكل فعلي عن آخر إغلاق.

وينتهي إتفاق “أوبك” و المنتجين في مارس 2018 ، لكنها ستجتمع يوم الخميس بفيينا لبحث سياستها.