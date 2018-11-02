حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من أن الجيش الأميركي قد يطلق النار على المهاجرين من أميركا الوسطى، الذين سيرشقون الحجارة على الجيش خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
وأشار ترامب إلى أنّ بعض المهاجرين رشقوا الحجارة “بشكل غادر وعنيف” على القوات المكسيكية عند عبورهم الحدود بين غواتيمالا والمكسيك.
وقال ترامب في البيت الأبيض: “إذا أرادوا إلقاء الحجارة على جيشنا، فإن جيشنا سيرد”، وهو كان هدد في وقت سابق بإرسال 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك.
وأضاف ترامب: “قلت للجنود أن يعتبروا ذلك الحجَر بمثابة بندقيّة. إذا رشق المهاجرون حجارة كما فعلوا مع الشرطة والجيش المكسيكيين، فأنا أقول: اعتبروا أن ذلك مثل البندقية”.
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