ترامب: “أنا الشخص الأقل عنصرية على الإطلاق”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “ليس عنصريا” رغم تقارير عن تعليقات مهينة بشأن المهاجرين من هايتي وأفريقيا.

وأضاف ترامب “أنه مستعد” للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

وردا على سؤال أحد الصحفيين في بعد تقارير بأنه قال إن المهاجرين من هايتي وأفريقيا “من دول حثالة” “لا. أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري قابلتَه على الإطلاق”.

وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي في واشنطن، إن دول الاتحاد الأفريقي عبرت عن غضبها وطالبت بالاعتذار بعد تعليق منسوب للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الدول الأفريقية “أوكار قذرة”.