ترامب: المملكة المغربية ستعترف بالكيان الصهيوني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترومب عبر تغريدة على صفحته في التويتر أن المملكة المغربية ستعترف بالكيان الصهيوني.

وكتب الرئيس الأمريكي أن المملكة المغربية والكيان الصهيوني يتفقان على تطبيع العلاقات.

كما غرد ترامب أن وقع اليوم إعترافا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي شهدت توترات مؤخرا.

ونشر الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى “لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. إن مقترح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار”.

وواصل الرئيس الأمريكي “لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777. ولذلك فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم (المغرب) على الصحراء الغربية”.

وبهذا تعتبر المغرب رابع دولة عربية تعترف بالكيان الصهيوني بعد الغمارات العربية والسودان والبحرين.