ترامب يرفع السرية عن وثيقة تكشف تجسس “إف بي آي” على حملته

نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، مذكرة غير مسبوقة تندد بأساليب “إف بي آي” .

وذلك بعد دقائق فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عنها.

وتقع المذكرة في 4 صفحات وأعدها الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات ديفن نيونز .

بخلاف آراء أعضاء ديموقراطيين في اللجنة والإف بي آي ووزارة العدل.

وذلك استنادا إلى معلومات سرية عن تنصت قامت به الشرطة الفدرالية على عضو في فريق حملة ترامب في 2016.

وتكشف المذكرة تنصت مكتب التحقيقات الفدرالي على أحد أفراد فريق حملة ترامب في 2016 في إطار التحقيقات حول النشاط الروسي.