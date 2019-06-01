ترامب يعلن رسميا عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، أنه يخطط للإعلان رسميا عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، يوم 18 جوان الجاري.

حيث كتب “ترامب”، في تغريدة نشرها مساء الجمعة، على صفحته الرسمية بتوير: “سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السباق على ولاية رئاسية ثانية، يوم 18 جوان”.

وذكر “ترامب”، أن إعلانه للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، سيكون في مدينة “أورلاندو” بولاية فلوريدا، بمركز “Amway”، الذي يحتضن 20 ألف مقعد.

ودعا “دونالد ترامب” مناصريه، للانضمام إلى هذا السباق التاريخي، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.

وفاز “دونالد ترامب”، الذي يمثل الحزب الجمهوري، في السباق الرئاسي على منافسته الديمقراطية، “هيلاري كلينتون”، في 2016.