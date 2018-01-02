ترامب يهدّد بوقف المساعدات الخارجية عن باكستان

كشفت مواقع إعلامية، أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لوّح بوقف المساعدات الخارجية عن باكستان.

متهما إسلام أباد بإيواء متطرفين والكذب بهذا الشأن، وقال “ترامب” في أول تغريدة له في 2018.

“أن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة.

فيما هم لم يعطوننا سوى أكاذيب وخداع معتقدين بأن قادتنا أغبياء”.

كما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب تدرس جديا وقف مبلغ 255 مليون دولار.

من المساعدات المتأخرة أساسا لإسلام أباد بسبب عدم تشديدها الإجراءات ضد المجموعات الارهابية في باكستان.