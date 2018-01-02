عاجل

ترامب يهدّد بوقف المساعدات الخارجية عن باكستان

أخبار العالم
  • -
  • 0
ترامب يهدّد بوقف المساعدات الخارجية عن باكستان
بقلم أمينة.ل/وكالات

كشفت مواقع إعلامية، أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لوّح بوقف المساعدات الخارجية عن باكستان.

متهما إسلام أباد بإيواء متطرفين والكذب بهذا الشأن، وقال “ترامب” في أول تغريدة له في 2018.

“أن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة.

فيما هم لم يعطوننا سوى أكاذيب وخداع معتقدين بأن قادتنا أغبياء”.

كما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب تدرس جديا وقف مبلغ 255 مليون دولار.

من المساعدات المتأخرة أساسا لإسلام أباد بسبب عدم تشديدها الإجراءات ضد المجموعات الارهابية في باكستان.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital