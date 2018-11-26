ترحيب إقليمي قاري ودولي بمقترح الجزائر لإجتماع مغاربي  

رحبت المنظمات العربية والإقليمية بمقترح الجزائر القاضي بعقد إجتماع لوزراء خارجية الإتحاد المغاربي، الرامي للعمل الثنائي ومتعدد الأطراف، في أقرب الآجال.

وأكد الأمين العام لمجلس شورى إتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أنه تم تسجيل توجه نحو تزكية المقترح الذي تقدمت به الجزائر.

الذي رحبت به-يضيف المتحدث- العديد من المنظمات العربية و الإقليمية التي ثمنت هذه الخطوة، و على رأسها جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والإتحاد الأوروبي.

التي رأت فيها إطارا لتعزيز العلاقات ليست الثنائية فقط، بل حتى تلك متعددة الأطراف.

وتأتي هذه الترحيبات ضمن ما أقرّته الأمم المتحدة، التي جعلت 2018 سنة لتعزيز العمل متعدد الأطراف.

و كذا التوصيات التي خلصت إليها القمة الإستثنائية الأخيرة للإتحاد الإفريقي، الذي تعد الجزائر عضوا فاعلا فيه.

والتي دعت بدورها إلى تعزيز دور التكتلات الجهوية و الإقليمية، خاصة على المستوى الإقتصادي.