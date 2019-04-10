ترحيل مدير وكالة فرانس براس في الجزائر

قامت السلطات الجزائرية بترحيل مدير وكالة فرنس براس في الجزائر بسبب رفضها لتجديد عقده الذي انتهى إعتماده أمس الثلاثاء.

ويشغل فنسيو ذو 45 عاما في منصبه منذ جوان 2017 وقد إضطر إلى مغادرة الجزائر مساء أمس الثلاثاء.

بعد انقضاء المهلة التي حددتها له الشرطة اثر انتهاء مدة إقامته.

وقال رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس، “أن هذا القرار المتخذ غير مقبول”.

مضيفا:” من غير الوارد بالنسبة لنا في هذه الظروف أن نعين على الفور مديرا جديدا في الجزائر”.

وأفاد أن هذا القرار يسدد ضربة كبرى لفريقنا الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية حاليا في الجزائر.

مشيرا إلى أن ذلك لن يدفع بالوكالة إلى وقف تغطيتها للأحداث في الجزائر حيث أوفدت وفدا من المراسلين خلال الأسابيع الأخيرة”.

مؤكدا أن الوكالة ستواصل التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات دخول لصحافيين آخرين.

ويأتي ترحيل إيمريك فنسنو في وقت تشهد فيه الجزائر حركة إحتجاجية سلمية منذ 22 فيفري الفارط.