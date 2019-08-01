ترحيل 12 عائلة من الحي القصديري بمعالمة إلى أولاد فايت

إستفادت اليوم 12 عائلة تقطن بالحي القصديري ببلدية معالمة من سكنات جديدة في إطار عمليات الترحيل التي تباشرها مصالح ولاية الجزائر

وتواصلت اليوم، عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في طورها الأول من مرحلتها الخامسة والعشرون، أين استفادت العائلات المعنية إستفادت من سكنات إجتماعية إيجارية بحي 2400 مسكن بالأحياء الخضراء، بلدية أولاد فايت، المقاطعة الإدارية للشراقة.

ستسمح هذه العملية من إستغلال الوعاء العقاري في إنجاز مشروع الطريق الإجتنابي الشمالي للمدينة الجديدة سيدي عبد الله، والذي من شأنه تخفيف الضغط المروري بالمنطقة.