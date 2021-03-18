ترقية 1982 قاض وترسيم 447 آخرين متمرنين

صادق المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، في دورته العادية الأولى على ترقية 1982 قاضيا، ترسيم 447 قاضيا متمرناً، وتمديد الترسيم لـ 8 قضاة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

ويأتي هذا خلال إجتماع المجلس الأعلى الذي جرى تحت رئاسة زغماتي بلقاسم، وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عملا بأحكام الدستور وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض، طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع الأعضاء في دراسة والمداولة في النقاط التالية:

-دراسة (31) طلبا للإحالة على الاستيداع، صودق على (29) منها ورفض طلبين (02)، وصودق على طلبين (02) يتعلقان بالتنازل عن الاستفادة من وضعية الإحالة على الاستيداع، ورفض تظلم واحد (01) يتعلق بإعادة النظر في قرار رفض طلب الإحالة على الاستيداع، طبقا للمادة 81 من القانون العضوي رقم 04–11 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

-المصادقة على إلحاق إحدى عشر (11) قاض، طبقا للمادة 76 و ما يليها من القانون العضوي رقم 04–11 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

– المصادقة على ترقية (1982) قاضيا و ترسيم (447) قاضيا متمرنا و تمديد الترسيم لـ (08) قضاة.

-المصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة .

وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.