تركيا تحذر رعاياها بخصوص السفر إلى ليبيا

حذرت وزارة الخارجية التركية مواطنيها، من السفر إلى ليبيا نظرا للأحداث الاخيرة التي تشهدها .

وجاء ذلك في بيان تحذيري نشرته الوزارة الأحد، بخصوص الأحداث الأخيرة الجارية في ليبيا.

وأضاف البيان: “نوصي المواطنين الذين يعتزمون السفر إلى ليبيا، بوضع الاقتتال الدائر في محيط طرابلس الغرب خصوصًا، في الاعتبار، ومراجعة خططهم للسفر إلى هذا البلد في هذا الإطار”.

وأشار البيان إلى مواصلة سفارة تركيا في طرابلس الغرب وقنصليتها في مصراتة تقديم خدماتهما بشكل طبيعي.

ولفت إلى إمكانية الوصول للسفارة والقنصلية في حالات الضرورة، عبر مركز استعلامات يعمل على مدار الساعة.

والخميس، أطلق قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).