تركيا.. زلزال قوي يضرب قضاء صندرغي في باليكسير

أفاد مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” بأن زلزالاً بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قضاء صندرغي التابع لولاية باليكسير غرب تركيا.

أوضح مركز “آفاد” أن الزلزال وقع عند الساعة 22:48 مساءً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 5.99 كيلومترات

وشعر بالهزة سكان مدن إسطنبول وإزمير وعدد من الولايات الأخرى في منطقتي مرمرة وإيجة.

يُذكر أن قضاء صندرغي تعرض في 10 أوت الماضي لزلزال بلغت قوته أيضاً 6.1 درجة، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 29 آخرين بجروح.