تزامنا مع مرور سنة عن انتخابه.. صادي يترأس اجتماع المكتب الفيدرالي

ترأس صبيحة اليوم السبت، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، اجتماع المكتب الفيدرالي، الخاص بشهر سبتمبر الجاري.

ونشرت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” صورا، من الاجتماع المنعقد في هذه الأثناء بمقر الاتحادية بدالي ابراهيم، بالعاصمة.

وتصادف الاجتماع الفديرالي الخاص بشهر سبتمبر، مع مرور سنة بالتمام على انتخاب صادي، رئيسا جديدا لـ “الفاف”، والذي كان يوم 21 سبتمبر 2023.

ومن المرتقب، ان يتم خلال اجتماع اليوم السبت، دراسة ملفات ساخنة. أبرزها مشاركة المنتخب المحلي من عدمها في كأس أمم إفريقيا للمحليين. المقررة شهر فيفري 2025، بكينيا وأوغندا وتنزانيا.

لاسيما وأن الخطوة ستكون عواقبها وخيمة، على اعتبار أن 4 أندية تمثل الجزائر قاريا، وتأجيل لقاءاتها بسبب “الشان”، سيضع “الفاف” والرابطة في ورطة.

إلى جانب ذلك، وفي حال تقرر رسميا المشاركة في “الشان”. سواء بالمنتخب المحلي أو منتخب أقل من 20 سنة، فإن المكتب الفديرالي. سيفصل في هوية الناخب الذي سيقود التشكيلة الوطنية، في هذا المحفل القاري.

كما أن الرئيس وليد صادي، قد يعرض على أعضاء المكتب الفديرالي، بمناسبة اجتماع اليوم، حصيلة سنة كاملة، من تواجده على رأس أعلى هيئة كروية في الجزائر.