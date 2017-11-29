أُطلق سراح لاعب إتحاد بلعباس عبد الكريم زواري، اليوم الأربعاء بعد يومين من إيداعه الحبس المؤقت.

وذلك بتُهمة إنتهاك عرض قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وأكد مصدر مُقرّب من اللاعب لموقع “النهار أونلاين” مُغادرة زواري للسجن.

وهذا بعد موافقته على عقد قرانه مع الفتاة، حسب مصدر”النهار أونلاين” الذي أضاف أن زواري يُوجد في وضعية نفسية صعبة.

وكان زواري قد أنكر في البداية ضلوعه في القضية، لكن التحقيقات أثبتت وجود صور للفتاة رفقة اللاعب في شقة الأخير.

هذا إضافة إلى المكالمات الهاتفية الكثيرة التي كانت تجمع الطرفين، والتي تحصلت مصالح الأمن على نسخ منها.