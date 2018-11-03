تزويد مركبة الفضاء “أوريون”بوحدة للطاقة قبل مهمة الى الفضاء

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية أنها بصدد تزويد مركبة الفضاء أوريون بوحدة للطاقة ، الأمر الذي سيساهم في نقل رواد الفضاء الى ماوراء القمر.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام ، فإن المهندسين المكلفين ،وضعوا مركبة الفضاء في حاوية خاصة،في إنتضار نقلها على متن طائرة شحن ضخمة الى مركز الفضاء كينيدي التابع لوكالة ناسا.

وستضم هذه الوحدة الى وحدات اخرى صنعتها شركة لوكهيد مارتن، قبل إقلاعها في أول مهمة اوائل العام2020.

وتجدر الإشارة الى أن المهمة المرتقبة ليست مأهلولة للدوران حول القمر تستمر ثلاثة أسابيع.