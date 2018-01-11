حجز 12.7 مليون سنتيم مزورة توقيف 4 أشخاص بينهم قاصر وامراة بالطارف

علمت النهار من مصدر مؤكد،أنّ عناصر الدرك الوطني بشبيطة مختار بالطارف،تمكنوا من توقيف عصابة مختصة في تزوير وتقليد العملة الوطنية،

وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وسوق أهراس،

اثر معلومات تفيد بعبور سيارة من نوع “رونو/سامبول” على متنها 4 أشخاص (17 و27 سنة) ينحدرون من ولاية سوق أهراس،

وأثناء توقيف السيارة وتفتيشها تم العثور على مبلغ مالي مزور من العملة النقدية الوطنية من فئة 1000 و2000 و500دينار جزائري.

وقد تم تقديم المتهمين الأربعة اليوم أمام نيابة محكمة الذرعان، أين أصدرت في حقهم أمرا بايداعهم الحبس المؤقت.