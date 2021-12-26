 تسجبل ارتفاع  في الإصابات اليومية بفيروس بكورونا في السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد ، عن تسجيل 389 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في اخر 24 ساعة.

هذا وتشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

أين وصل اجمالي الإصابات الى 552795 حالة، فيما وصل عدد الوفيات الى 8871 وفاة منذ بداية انتشار الجائحة في السعودية.

وذكر نفس المصدر أن عدد المتعافين من فيروس كورونا، وصل إلى 540868 شخصا، بعد تسجيل 124 حالة شفاء جديدة.

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 15 ولاية سجلت أقل من 10 حالات بكورونا، فيما سجلت 8 ولايات أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 38 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.

كما دعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة كورونا.