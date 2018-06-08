تسجيل أزيد من 32 ألف مخالفة منذ بداية شهر رمضان

سجلت مصالح وزارة التجارة خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان ما يزيد عن 32 ألف مخالفة.

وسجلت مصالح الوزارة في حصيلة الفترة الممتدة من 17 ماي إلى 5 جوان أكثر من 167 ألف مخالفة مع أخذ أكثر من ألف عينة.

وهو ما سمح بالوقوف على أكثر من 32 ألف مخالفة تجارية وإعداد 30 ألف محضرا، إضافة إلى إقتراح غلق 1556 محل تجاري.

وأدت هذه العمليات إلى حجز سلع بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من مليار دينار.

وفي مجال مراقبة الجودة وقمع الغش، قامت مصالح الرقابة بـ 76.732 تدخل إستهدف مختلف مراحل العرض للإستهلاك.

وأدّت هذه التدخلات إلى إثبات أكثر من 12 ألف مخالفة لقواعد الجودة، وهو ما تجسد في إعداد 12 ألف محضر.

واقتراح غلق 363 محلا تجاريا، إضافة إلى حجز 161.579 طنا من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك.

وتتوزع المخالفات الرئيسية المسجلة في هذا المجال بين مشكل النظافة وسلامة المواد الغذائية.

أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقامت مصالح الرقابة، 10 آلاف تدخلا مما أفضى إلى تسجيل 19.653 مخالفة.

وإعداد 18 ألف محضرا إضافة إلى إقتراح غلق 1.193 محلا تجاريا.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن صفقات تجارية دون فواتير بقيمة مالية قدرها 4.734 مليار دينار.وحجز سلع بمبلغ 1.503 مليار دينار جزائري.