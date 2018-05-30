تسجيل أكثر من” ألفي” مسافر في العشرة أيام الأولى من رمضان بتلمسان

سجلت مصالح شرطة الحدود التابعة لأمن ولاية تلمسان عبور 2386 مسافر عبر نقاط المراقبة والتفتيش،بإقليم الإختصاص الشرطي.

وهذا عبر بوابة مطار مصالي الحاج الدولي وميناء الغزوات البري خلال العشر الأولى من شهر رمضان الحالي.

وبحسب عميد شرطة رئيس مصلحة شرطة الحدود بتلمسان، فقد تم إحصاء خروج 1365 مسافر، ودخول 378 مسافر.

وبحسب ذات المصدر فإن، مصالح شرطة الحدود بالولاية قامت بتزويد شبابيك الخدمة بقارئ جواز السفر بعد إلغاء نظام قراءة التذاكر.

وهذا بغية تقديم خدمة تليق بالمسافرين طوال العام وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وأضاف ذات المتحدث، أنه قد تم تنقيط حوالي 200 مركبة مع خروج 60 مركبة أخرى من ميناء الغزوات خلال الأيام الأولى من رمضان.

علما أن نقاط التفتيش تسمح بمحاربة كافة أنواع الجريمة المتعلقة بإستعمال المزوّر والتهريب الدولي للسيارات والإبحار السري.

ومن جهته قال رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمديرية أمن الولاية ذاتها، أن معدل الجريمة قد عرف إنخفاضا ملحوظا بنسبة 85 بالمئة.

قائلا، أن السبب يعود الى الإجراءات الأخيرة المتبعة وكذا تواجد عناصر الأمن بالولاية كالأسواق والمساجد والمناطق العمرانية.