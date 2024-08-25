تسجيل إستثنائي لتلاميذ الأولى إبتدائي بداية من الثلاثاء.. هذه الشروط

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن التسجيل الإستثنائي في السنة الأولى إبتدائي سيكون بداية من يوم الثلاثاء.

وحسب بيان للوزارة، فإن عمليّة تقديم طلبات التسجيل الإستثنائي في السّنة الأولى إبتدائي بعنوان السّنة الدراسية 2024/2025. ستنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 27 أوت إلى غاية يوم الأحد 08 سبتمبر 2024. عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه.

وأضاف البيان، أن العملية تكون عن طريق تقديم طلب التسجيل الإستثنائي في السّنة الأولى إبتدائي للأطفال المولودين بين أول جانفي و31 مارس 2019. عبر الرابط “//awlyaa.education.dz:https”.

حيث يتيح النظام المعلوماتي لقطاع التربية للأولياء إختيار مدرسة إبتدائية واحدة فقط. من بين المدارس التي تتوفر على مقاعد بيداغوجية في السّنة الأولى إبتدائي. كما يعالج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية طلبات التسجيل الإستثنائي في السّنة الأولى إبتدائي وفق معياري المقاعد البيداغوجيّة المتاحة وتاريخ الميلاد.

ويتم التسجيل الإستثنائي في المدارس الابتدائيّة التي يقل معدّل الفوج التربوي فيها عن 34 تلميذا. كما يتم إشهار قوائم الأطفال المقبولين في التسجيل في فضاء الإعلانات بالمدارس الابتدائيّة المعنيّة، يوم السّبت 14 سبتمبر 2024، وعبر فضاء الأولياء في نفس اليوم. ويسجل الأطفال المقبولة طلباتهم بالمدارس بالابتدائيّة، ويلتحقون في أوّل يوم للدّخول المدرسي للسّنة الدراسية 2024/2025. وأي طفل لا يلتحق بالمدرسة في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2024، يفقد فرصته ويعوّض بالطفل الذي يليه في الترتيب.

كما لا يحق للمستفيدين من التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي. تغيير المدرسة في نفس الولاية خلال السنة الدراسية 2024/2025. أي إستثنائي في السّنة الأولى ابتدائي خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنيّة يعدّ لاغيا وعديم الأثر.