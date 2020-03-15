تسجيل حالة اصابة جديدة مؤكدة بكورونا في ولاية أدرار

تم تسجيل حالة اصابة جديدة مؤكدة للاصابة بكورونا في ولاية أدرار حسببما صرح به رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة للولاية.

الحالة سجلت عند رعية ايراني و هو متواجد حاليا بمستشفى رقان.

وقال رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة للنهار انه تم تأكيد إصابة الرعية الايرانية.

الرعية الايرانية يعمل بمجمع رقان الغاز تم وضعه وعزله وتحت الرعاية والحجر الصحي حسب رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بالولاية.

وأعلن رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بالولاية انه تم تسجيل 4 حالات مشتبه فيها واحدة فقط كانت ايجابية و الـ3 البقية سلبية.

واختتم رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بالولاية انه تم اتخاذ تدابير بوضع في الحجر كل الأشخاص اللذين كانوا في اتصال مباشر مع هذا الشخص على مستوى قاعدة الحياة بالمجمع لغازي برقان.