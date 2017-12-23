تسجيل 337 عملية بناء دون رخصة وهدم 18 بناية في تيارت

سجلت شرطة العمران بتيارت منذ بداية السنة الجارية 337عملية بناء بدون رخصة، حسبما ما أفادت به مصالح أمن الولاية،اليوم السبت.

وأوضح المصدر أنه تم تسجيل 337 عملية بناء بدون رخصة عبر المناطق الحضرية من خلال عمل مصالح شرطة العمران

وتمت مراسلة السلطات المحلية البلدية والولائية من أجل اتخاذ قرار بشأنها.

وفي ذات الاطار تم تسجيل 19 بناية غير مطابقة للمواصفات ولمخطط البناء.

وشاركت مصالح أمن ولاية تيارت في تأمين عملية هدم 18 بناية عبر تراب الولاية،

قررت السلطات المحلية هدمها لأسباب تتعلق ببناء بدون رخصة أو مخالفات أخرى.

وللتذكير سجلت ذات المصالح 408 بناء بدون رخصة خلال سنة 2016 عبر المناطق الحضرية بولاية تيارت،

و7 حالات بناء غير مطابق وهدم 117 بناية قررت السلطات المحلية هدمها.