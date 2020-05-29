تسجيل قرابة 3 آلاف حريق أتلف21 ألف هكتار سنة 2019

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال سنة 2019 نحو 2.278 بؤرة حريق بمساحة تقدر بأكثر من 21 ألف هكتار.

وأضافت ذات المصالح، خلال انعقاد اللجنة الوطنية لحماية الغابات، أن المساحة الإجمالية التي طالتها الحرائق والمقدرة بـ 21.048 هكتار توزعت على 6.045 هكتار من الغابات و 4.428 هكتار من الأحراش و 10.575 هكتار من الحشائش.

وأبرز المصدر، أن متوسط المساحة التي مستها الحرائق خلال سنة 2019، دون متوسط المساحة التي مستها النيران المسجل خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بالرغم من الظروف المناخية الحارة.

من جهتها كشفت المديرية العامة للغابات عن تدعيم نظام مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها بتعزيزات بشرية ومادية كبيرة منها 407 برج مراقبة للمتابعة والإنذار مع حشد يد عاملة تتكون من 960 عنصر.

كما تم تجنيد 478 فرقة متنقلة و514 ورشة تابعة لقطاعات أخرى موجودة بالقرب من الغابة.

وأبرز ذات المصدر، أنه لضمان فعالية أكبر لمجابهة الحرائق تم تعبئة الموارد المائية من خلال توفير 2.820 نقطة مياه تقع في الغابات أو بالقرب منها، والتي سيتم استخدامها للتزود بالمياه أثناء التدخل بشاحنات ذات صهاريج.

كما سيتم استخدام شبكة الاتصالات اللاسلكية عن طريق ألفين جهاز راديو ذات تردد عال جدا، مما يُتيح الإنذار المبكر بالحرائق الناشئة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعبئة وسائل المكافحة.