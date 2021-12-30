“تسجيل 12حالة جديدة لـ “أوميكرون

أعلن مساء اليوم معهد باستور مساء اليوم الخميس عن تسجيل 12 حالة جديدة للمتغير أوميكرون بالجزائر. واوضح المعهد في بيان له عبر حسابه على الفيسبوك تم الكشف 12 حالة جديدة للمتحور اوميكرون لفيروس كورونا بعد ان تم تأكيدها بعد إجراء تحليل التسلسل الجيني على اختبار PCR إيجابي للمعنيين، على مستوى المخبر المرجعي للمعهد.

وأضاف بيان باستور الجزائر فإن الحالات الجديدة المسجلة هي:

6 مواطنين جزائريين وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا بالإضافة إلى مواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا.

وأيضا 4 أشخاص من جنسية أجنبية منهاشخص واحد قادم من بريطانيا و 3 أشخاص قادمين من موريتانيا.

وبهذا تصبح الحصيلة المسجلة لأوميكرون في الجزائر إلى حد الآن 16 حالة مؤكدة من هذا المتحور.