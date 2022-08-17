تسجيل 16 بؤرة حريق اليوم الثلاثاء بسوق أهراس

تم تسجيل 16 بؤرة حريق اليوم الثلاثاء بولاية سوق أهراس، حيث تمت السيطرة على إثنين منها فقط، حسبما أفاد به بيان مصالح الحماية المدنية.

ووفقا لذات البيان، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس مع إمداد لرتل المتنقل لولايتي أم البواقي وخنشلة وكذا مروحية للحماية المدنية عدة حرائق غابات اندلعت بالأماكن التالية:

_واد الشوك

_ دردورة

_الغارة ببلدية الزعرورية

_أمام محطة الوقود سيرين

_مصنع الورق

_حي 400 سكن ببلدية سوق أهراس

_غابة بو لحرش

_المريس

_عين النفرة ببلدية المشروحة

_البسباسة

_الدكمة ببلدية الحنانشة

_كاف الشقة ببلدية أولاد مومن

_الماجن ببلدية خميسة

_سبع جسور

_حقل الرماية

_مششتة الهنشير طارجة ببلدية ويلان.

وكل هذه الحرائق متواصلة ماعدا غابة الخروبة ببلدية أولاد مومن الحريق أخمد .يضيف البيان.

كما تم تسخير لهذه الحرائق مايلي:

_49 شاحنة إطفاء بمختلف الأحجام .

_التعداد البشري: 25 ضابط و 168 عون و فرق التدخل مازلت الى حد الساعة في عين المكان لإخماد هذه الحرائق و حماية السكان المجاورين للغابة.

_وقد تم إسعاف 69 شخص لهم إصابات مختلفة و البعض مستنشقين للدخان .

وتمت العملية تحت إشراف المدير بالنيابة الرائد بوليفة و رئيس الوحدة الرئيسية و رؤساء الواحدات الثانوية و قادة الرتل المتنقلة .

وهذا بحضور و إشراف والي ولاية سوق أهراس و رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي و السلطات الأمنية و العسكرية و المدنية .