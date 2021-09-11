تسجيل 18981 إصابة جديدة و796 وفاة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 18981 إصابة جديدة و796 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 7121516 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 191961 حالة بعد تسجيل 796 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 17888 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 6375160 ملايين.

وشهدت العاصمة موسكو مجددا زيادة في عدد الإصابات الجديدة بواقع 1940 حالة اليوم، فيما سجلت مدينة بطرسبورغ 1629 إصابة جديدة اليوم.