تسجيل 24حالة اصابة مشتبه فيها بداء البوحمرون ببرج باجي مختار

كشف مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عبد المالك حينون في اتصال هاتفي للنهار ان مصالح الصحة ببرج باجي مختار ولاية ادرار سجلت 24حالة اصابة مشتبه فيها لحد الان بداء البوحمرون من بينها 21حالة في برج باجي مختار و03حالات في تيمياوين.

وأشار حينون في حديثه للنهار ان التقارير الطبية تثبت وتؤكد ظهور اعراض البوحمرون لهذه الحالات في انتظار تاكيدها من طرف معهد باستور.

ومن جهة اخرى اكد ذات المصدر ان لم يتم تسجيل اية حالةوفاة كما ان الحالات المسجلة تم التكفل بعلاجها ومن بينها حالات سجلت لدى السكان البدو الرحل .

كما تجر الاشلرة في السياق ان مدير هذه المؤسسة اكدان عمليةالتلقيح ضد البوحمرون مست اغلب سكان المنطقة بمافيهم البدو الرحل.