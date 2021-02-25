تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة في الجزائر

أعلن مساء اليوم الخميس معهد باستور بالجزائر عن تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة.

وحسب ذات المعهد فإن الحالتين تم إكتشافهما لدى عامل بقطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا.

الحالتين من السلالة البريطانية الجديدة تم إكتشافهما بعد إجراء تحاليل على عينات PCR إيجابية، بتاريخ 19 فيفري 2021.

وأضاف بيان المعهد ان الحالتين تحمل الطفرات N50Y/D164G مع حذف المواضع 79-69 والتي تعد خصائص وراثية لهذا المتغير.

الحالة الاولى مستخدمي قطاع الصحة على مستوى مستشفى الصحة العقلية بالشراقة، وتم عزله حاليًا.

بينما الحالة الثانية فهو مهاجر عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده.

وأشار بيان المعهد أن تم في وقت سابق إجراء تحاليل على عينات مشتبهة من مستشفى بني مسوس ومستشفى زميرلي.

أين ظهرت نتائجها سلبية فيما يخص السلالات الأربعة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، واليابان.

وكانت المنظمة العالمية للصحة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن عدد البلدان والأقاليم التي ظهر بها المتغير البريطاني وصل إلى 86 بلد.

وتبقى الوقاية خير من العلاج لدى وجب علينا التقيد بمايلي:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الامتثال لقواعد الحجر الصحي

الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.