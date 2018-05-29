استمرارا في تنفيذ سياسة المديرية العامة للأمن الوطني وإنجاحا لمبادرتها التي عكفت على إقامتها كل شهر رمضان، تواصل مصالح أمن ولاية الجزائر.

تنظيم موائد إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني “الهضبة” ببئر خادم بالعاصمة وكذا الحاجز الأمني بالحراش.

في هذا الصدد، عمدت مصالح أمن ولاية الجزائر إلى تقديم وجبات ساخنة على مستعملي الطريق دقائق قبيل الإفطار وذلك قصد التحسيس بضرورة احترام قانون المرور.

وعدم الإفراط في السرعة التي تؤدي إلى حوادث أليمة في شهر رمضان المبارك بسبب الإسراع في الوصول إلى المنزل والإفطار مع العائلة، ما قد تكون عواقبه وخيمة.

للإشارة، فإن هذه العملية التحسيسية ستستمر طيلة الشهر الفضيل، بمعدل توزيع وجبات ساخنة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن عدد الوجبات التي وزعت في كلا النقطتين “الحراش، بئر خادم” بلغ 150 وجبة، حيث أبى عناصر الشرطة إلا أن يتقاسموها مناصفة بينهم وبين مستعملي الطريق.

في صورة إنسانية تجسّد مبدأ الجوارية، كما سمحت هذه الحملات التحسيسية التوعوية، من التقليل من حوادث المرور، بدليل تسجيل 10حوادث مرور.

خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، مقارنة بـ15حادث مرور من نفس الفترة خلال رمضان الماضي وذلك بفعل العمل الوقائي المتواصل على مستوى الحواجز الأمنية.