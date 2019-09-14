تسجيل4901 تدخل للحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، 4901 تدخل في مختلف مناطق الوطن، على إثر تلقيها مكالمات استغاثة من المواطنين، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، اليوم السبت، تدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، على اثر عدة حوادث مرور، منها 11 الأكثر دموية، تسببت في وفاة 11 أشخاص و إصابة 20 أخرين.

حيث تم اسعاف المصابين في عين المكان، وتحويلهم إلى المستشفيات.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية للجلفة، من أجل انتشال والنقل إلى المستشفى، لجثة طفلين توفيا غرقا بوادي الباروك، بعين وسارة .

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، على إثر التساقط الغزير للأمطار، في كل من الجزائر العاصمة، الجلفة، البويرة، عين الدفلى والمدية.

وتم تسجيل أربع انهيارات جزئية لأسقف المنازل، في الجزائر العاصمة، بكل من بلدية بئر خادم، جسر قسنطينة، القصبة وسيدي محمد، ولم يتم تسجيل أي ضحايا.

وفي البويرة، تدخلت مصالح الحماية المدنية، على إثر سقوط سقف مطحنة تقليدية ببلدية واد البردي لم يتم تسجيل اي ضحايا.

وتدخلت ذات المصالح، في المدية، على إثر سقوط جسر بالمكان المسمى واد المالح بلدية سيدي نعمان، ولم يتم تسجيل ضحايا.

للتذكير، قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة عمليات امتصاص واخراج المياه داخل المنازل والأحياء، على إثر تساقط الأمطار.

وذلك بكل من الجزائر العاصمة، في ببلدية بئر خادم ، ةبوزريعة ،باش جراح، الشراقة، و باب الوادي.

وفي المدية، على مستوى ببلدية سيدي نعمان، وفي بلدية العطاف، في عين الدفلى.