تسريب مواضيع الباك.. عام حبس في حق 4 أشخاص بمستغانم وسيدي عيسى

أدانت محكمة سيدي عيسى، شخصا قام بنشر موضوع إمتحان مادة اللغة العربية وأدابها شعبة الآداب والفلسفة لإمتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دج، حسب ما ورد اليوم الإثنين في بيان صادر عن هذه المحكمة.

وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى الرأي العام أنه وفي إطار تأمين إمتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2023 رصدت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة السيبرانية صاحب حساب في تطبيق الإلكتروني إيمو (imo) قام صاحبه بتاريخ 2023/06/11 بنشر موضوع إمتحان مادة اللغة العربية وأدابها شعبة الآداب والفلسفة لإمتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 أثناء إجراء الإمتحان.

على إثر ذلك تم التحقيق في القضية من طرف أمن عين الحجل ، وبتاريخ اليوم 2023/06/12 تم تقديم المشتبه فيه المدعو”رع” الذي تمت متابعته بموجب إجراء المثول الفوري بجنحة نشر موضوع إمتحان نهاية التعليم الثانوي اثناء إجراء الإمتحان.

وبعد محاكمته صدر عليه حكم حضوري قضى بإدانته عن الجنحة المتابع بها وعقابه بسنة حبسا نافذا وعشرون ألف (20000) دينار جزائري غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات .

مستغانم.. عام حبس لشخص تورط في تسريب ونشر مواضيع وأجوبة امتحانات الباك

قضت محكمة مستغانم بالسجن لمدة عام في حق شخص بورط في تسريب ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الثانوي.حسب ما ورد اليوم الإثنين في بيان صادر عن هذه المحكمة.

وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، تنبي نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم إلى علم الرأي العام انه وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح من طرف الضبطية القضائية المختصة بخصوص تسريب ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

و بتاريخ اليوم الموافق لـ 2023/06/12 تم تقديم المشتبه فيه (ب.م.ب) أمام نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم ، أين تمت متابعته وفق إجراءات المثول الفوري عن جنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر و تسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا لنص المادتين 253 مكرر -06 – 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

و بنفس التاريخ أصدر قاضي الجنح حكماً حضوريا قضي بإدانة المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه و عقاباً له الحكم عليه بسنة حبس نافذ و 200.000 دج غرامة نافذة مع أمر بإيداعه الحبس ومصادرة المحجوزات.

مستغانم.. إيداع شخصين تورطا في سريب ونشر مواضيع وأجوبة الباك

أمر قاضي الجنح بمحكمة سيدي علي بولاية مستغانم، اليوم الإثنين بإيداع شخصين إثر تورطهما في تسريب ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. حسب ما ورد اليوم الإثنين في بيان صادر عن هذه المحكمة.

وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، تنهي نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي علي إلى علم الرأي العام انه وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح من طرف الضبطية القضائية المختصة بخصوص تسريب ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2023/06/12 تم تقديم المشتبه فيهما : (د ع ) ، (ب.م) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة . سيدي علي ، أين تمت متابعتها وفق إجراءات المثول الفوري عن جنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق محاولة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا لنص المواد : 253 مكرر 06 ، 253 مکرر 07 ، 253 مکرر 09 من قانون العقوبات .

وبنفس التاريخ أصدر قاضي الجنح حكما حضوريا قضى بإدانة المتهمين بما نسب إليها من وقائع والحكم على كل واحد منها بسنة حبس نافذ و 50000 دج غرامة نافذة مع أمر إيداعهما الحبس

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