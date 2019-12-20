تسريب وثائق تكشف الرواتب الخيالية للاعبي المولودية !

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي أمس الخميس وثائق سرية تكشف الرواتب الشهرية الخيالية للاعبي مولودية الجزائر.

ويعتبر المدافع فاروق شافعي الأغلى في البطولة الوطنية براتب 350 مليون شهريا، يليه كل من عبد المومن جابو، ربيعي، وميباراكو بـ 300 مليون شهريا.

فيما يتقاضى بلخير 270 مليون، وعلاتي 250 مليون وبراهيمي 200 مليون بالرغم من أن هذا الأخير كان يتقاضى 60 مليون فقط في فريق نصر حسين داي.