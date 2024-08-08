كشف وزير التجارة وترقية الصادرات اليوم سيتم تسقيف أسعار مادة القهوة خلال الساعات القادمة.

وخلال ندوة صحفية نشطها زيتوني على هامش حفل تخرج لطلبة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قال أن أسعار القهوة في إرتفاع كبير على المستوى العالم، حيث إرتفعت من 2.5 دولار للكلغ إلى ما يقارب 7 دولار. وذلك جراء التقلبات الجوية وظاهرة الجفاف وأيضا بعض المضاربات في السوق الدولية.

بالإضافة إلى أن مادة القهوة في الجزائر غير أساسية ولكن تعتبرمن المواد واسعة الإستهلاك وتخضع للعديد من الضرائب أيضا.

وتنفيذا لأوامر رئيس الجهورية للمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك وان المواد واسعة الإستهلاك تكون دائما في منتاول المواطن والذي أمر خلال إجتماع مجلس الوزراء إلى أن تبقى مادة القهوة في متناول إستهلاك الجزائريين من خلال إتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمرافقة المستهلك الجزائري.

وعلى إثر ذلك قررت وزارة التجارة تسقيف سعر مادة القهوة حتى تبقى في متناول الجميع وعلى المستوى الوطني.

كما أوضح الوزير ان التجار المعنيين بتسويق القهوة خاصة منهم المستوردين انه تم دراسة كل الإجراءات من أجل الإبقاء على السعر المرجعي في متناول الجميع.

وأضاف الوزير أنه خلال الساعات القادمة سيصدر مرسوم تنفيذي من أجل تسقيف سعر القهوة على المستوى الوطني. كما سيتم الأخد بعين الإعتبار تاريخ دخول هذه المادة الوطن من أجل تعويض المستوردين وحساب الفارق في السعر.