العاصمة سيتعزز قطاعا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 13 ألف مقعد بيداغوجي نهاية العام الجاري.

تتضمن القائمة 5 آلاف مقعد في الطورين المتوسط والثانوي، و4 آلاف مقعد جامعي، فضلا عن 4 آلاف سرير، وهياكل متنوعة.

وكشف محمد بركون المدير الولائي للتجهيزات العمومية، عن تسليم أربع ثانويات ومتوسطة ببراقي وبرج الكيفان وبرج البحري نهاية الشهر الجاري.

ويُرتقب إضافة 4 آلاف مقعد بيداغوجي في جامعة الجزائر 2 ببوزريعة، إضافة إلى 4 آلاف سرير بإقامة الجرف.

وسيتم تزويد جامعة الخروبة بمكتبة، فضلا عن مطعم مركزي بجامعة الجزائر 3 في دالي براهيم بحلول ديسمبر المقبل.

وأشار بركون إلى أن أشغال إنجاز القطب الجامعي العصري للعلوم والتكنولوجيا متواصلة بمدينة سيدي عبد الله.

وسيتيح المرفق توفير 20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير جديدين.

وسيضم خمس كليات، ستسلم منها كليّتا الأرض والكون وعلوم الطبيعة والحياة في نهاية 2018.

وكشف بركون عن تقدم أشغال مشروع المكتبة المركزية بالقبة بنسبة 55 من المئة، بتكلفة قدرها 14 مليار سنتيم.

وتمّ تسليم مكتبة بجامعة الخروبة تتضمن 250 مقعد، في انتظار ربطها بشبكتي الغاز والكهرباء لتدخل حيز الخدمة .

وأفاد المسؤول أنه تم تسليم ثانويتين مؤخرا، تضم كل واحدة ألف مقعد بيداغوجي ببلديتي السحاولة وبرج البحري.

وتهدف الدولة من خلال هذه المشاريع إلى توفير الهياكل التربوية والجامعية، في انتظار الإنتهاء من باقي المشاريع طور الإنجاز.

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