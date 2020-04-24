تسمسيلت.. الشرطة تنقذ شاب اضرم النار في جسده

تمكنت مصالح الامن الوطني بولاية ستمسيلت، اليوم الجمعة، من التدخل لإنقاذ شاب اضرم النار في جسده.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن المعني البالغ عمره 31 سنة، اقدم في حدود الساعة 11 و 15 دقيقة على اضرام النار في جسده أمام محيط مقر الامن الحضري الرابع.

موضحة أن وقائع الحادث الى 23 افريل ، حيث ان المعني المسبوق قضائيا رفقة 7 اشخاص اخرين انشئوا تحسبا لشهر رمضان نقطة بيع غير شرعية للممارسة نشاطهم التجاري.

وقامت دورية الشرطة بتوعيتهم بضرورة اخلاء المكان والالتزام بتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم ضبط نفس الشخص يمارس نشاطه غير مرخص في اليوم التالي.

وفي حدود ساعة 11 و 15 دقيقة تقدم المعني لمحيط الامن الحضر وقام برش جسده بمادة سريعة الالتهاب واضرم النار في جسده.

واشار البيان ان عناصر الشرطة تدخلت وتمنكوا من اطفاء النار وانقاذ حياته.